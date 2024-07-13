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Активность клещей в Иркутской области снижается, но угроза остается

В Иркутской области отмечается снижение активности клещей, однако угроза заражения клещевыми инфекциями сохраняется.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 463 жителя Приангарья, в том числе 76 детей. С начала эпидсезона зарегистрировано 14 187 обращений после встречи с клещами (в 2023 году за аналогичный период зафиксировано 11 470 обращений). Зарегистрировано 52 случая заболевания клещевым боррелиозом, 27 — клещевым энцефалитом и 11 — клещевым риккетсиозом.

Из 9809 исследованных клещей, 3084 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 90 — вирусным клещевым энцефалитом, 774 — другими клещевыми инфекциями.

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