Активность клещей в Иркутской области снижается, но угроза остается

За прошедшую неделю за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 463 жителя Приангарья, в том числе 76 детей. С начала эпидсезона зарегистрировано 14 187 обращений после встречи с клещами (в 2023 году за аналогичный период зафиксировано 11 470 обращений). Зарегистрировано 52 случая заболевания клещевым боррелиозом, 27 — клещевым энцефалитом и 11 — клещевым риккетсиозом.