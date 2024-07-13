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В Новосибирске собралась толпа возле аквапарка

Из-за жары новосибирцы собрались купаться.

Источник: Сиб.фм

Сегодня в Новосибирске было замечено скопление людей возле входа в аквапарк «Лидер-Лэнд». Об этом сообщил источник Сиб.фм.

В связи с аномальной жарой люди стараются найти свободное место, чтобы охладиться и покупаться. Однако сейчас все подобные заведения забиты людьми.

По словам источника, люди 40 минут стояли в очереди по причине того, что в парке совсем не было мест, из-за чего продажу билетов временно оставили.

Ранее Сиб.писал, что в Новосибирске на гастрофестивале приготовили необычную окрошку с холодцом.

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