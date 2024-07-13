В Роспотребнадзоре назвали водоемы Ленобласти, где еще можно купаться

Качество воды проверяли на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. В список безопасных мест для купания вошли озера Омчино и Толони в Луге, река Тихвинка в Тихвине, карьер и озеро Нестеровское в Шапках, река Луга в деревне Большой Сабск, река Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района, озеро Павловское в Бокситогорске.