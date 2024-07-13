Основателя петербургской школы «Апельсин» Зицера объявили в федеральный розыск

Днем ранее, 10 июля, Санкт-Петербургский городской суд заочно арестовал господина Зицера, которого подозревают в распространении ложных сведений о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В карточке розыска указано место рождения: Ленинград. До 2022 года Вадим Зицер проживал в Петербурге, где занимался педагогикой, после переехал в Израиль. Школа неформального образования «Апельсин» — частная школа, расположенная на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге.