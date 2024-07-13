«Шквалистый ветер и грозы»: в начале недели на Омскую область обрушатся мощные ливни с грозами

В ночь на понедельник, 15 июля, температура воздуха будет в пределах +15…+20 градусов. Местами будет туман. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, местами до +22 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Грозы с порывами ветра до 15−18 м/с.