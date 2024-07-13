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«Шквалистый ветер и грозы»: в начале недели на Омскую область обрушатся мощные ливни с грозами

В начале недели в Омской области будет жара с грозами и мощными ливнями.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Начало рабочей недели встретит омичей жарой до +32 градусов, мощными грозами и дождями. Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ждет омичей 15 и 16 июля.

В ночь на понедельник, 15 июля, температура воздуха будет в пределах +15…+20 градусов. Местами будет туман. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, местами до +22 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Грозы с порывами ветра до 15−18 м/с.

Ночью во вторник, 16 июля, синоптики прогнозируют +13…+18 градусов. Кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах туман. Днем столбик термометра поднимется до +23…+28 градусов. Порывы ветра будут в пределах 8−13 м/с.