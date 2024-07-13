Узбекистан и Казахстан запустили совместный навигационный коридор

По информации Минтранса Узбекистана, введение этого маршрута также позволит авиакомпаниям экономить от 30 до 50 тонн топлива в год при ежедневных полетах. При этом потребление кислорода сократится на 50−70 тонн, а выбросы вредных углекислых газов в атмосферу — на 220−250 тонн в год.
Для удовлетворения потребностей авиакомпаний в наиболее эффективных и коротких маршрутах специалисты «Узаэронавигации» и «Казаэронавигации» совместно оптимизировали элементы воздушной трассы. Теперь нагрузка на авиадиспетчеров значительно сократится.
Согласно прогнозам, более 30 авиакомпаний в день планируют выполнять рейсы по новому маршруту. Первой авиатрассу опробовала немецкая авиакомпания Lufthansa.
Отмечается, что «Узаэронавигация» продолжит активную работу по внедрению новых маршрутов в сотрудничестве с провайдерами соседних стран.