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Узбекистан и Казахстан запустили совместный навигационный коридор

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Казахстан с 11 июля запустили новый зональный навигационный маршрут Т-916, который сократит расстояние полетов на 40 километров, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Минтранса Узбекистана, введение этого маршрута также позволит авиакомпаниям экономить от 30 до 50 тонн топлива в год при ежедневных полетах. При этом потребление кислорода сократится на 50−70 тонн, а выбросы вредных углекислых газов в атмосферу — на 220−250 тонн в год.

Для удовлетворения потребностей авиакомпаний в наиболее эффективных и коротких маршрутах специалисты «Узаэронавигации» и «Казаэронавигации» совместно оптимизировали элементы воздушной трассы. Теперь нагрузка на авиадиспетчеров значительно сократится.

Согласно прогнозам, более 30 авиакомпаний в день планируют выполнять рейсы по новому маршруту. Первой авиатрассу опробовала немецкая авиакомпания Lufthansa.

Отмечается, что «Узаэронавигация» продолжит активную работу по внедрению новых маршрутов в сотрудничестве с провайдерами соседних стран.

экономика