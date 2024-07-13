Под Волгоградом официально открыли городской пляж

Ранее специалисты Роспотребнадзора взяли пробы питьевой, речной воды и почвы на территории пляжа в городе-спутнике. После проведения необходимых анализов эксперты выдали заключение, согласно которому место отдыха соответствует нормам по химическим, паразитологическим и микробиологическим показателям.
Кроме этого, в рамках подготовки пляжа водолазы осмотрели и очистили речное дно от мусора, рыболовных сетей и прочего. Все собранное утилизировали с целью обеспечения безопасности отдыхающих граждан, сообщили в администрации Волжского.
Городской пляж открыт для всех желающих. Безопасность в месте летнего отдыха обеспечивают спасатели.