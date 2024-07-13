Солнце и тепло вернутся в Петербург в субботу

«Температура воздуха +25…+27 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер западный, с переходом на юго-восточный 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +22…+24», — сказал Леус.