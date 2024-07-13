Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнце и тепло вернутся в Петербург в субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 13 июля, город попадёт под влияние небольшого, промежуточного гребня антициклона. Он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и прекратит дожди, а солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, заметно повысят температуру.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: Агентство «Москва»

«Температура воздуха +25…+27 градусов, в Ленинградской области +22…+27. Ветер западный, с переходом на юго-восточный 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +23…+25 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.