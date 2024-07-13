Кондиционеров в вольерах нет: Как в Кишиневском зоопарке спасают животных от жары

Во время жары животным в кишиневском зоопарке дают сезонные фрукты и овощи.
Кроме того, в связи с повышением температуры сотрудники учреждения будут дополнительно затенять вольеры, чтобы снизить температуру внутри них, сообщает Moldpres.
Ветеринар столичного Зоологического сада Владислав Милешко рассказал, что копытные животные тяжелее всего переносят высокие температуры, в то время как тропические виды справляются с жарой легче всего.
«В этот период рацион животных был обогащен сезонными фруктами и овощами. С наступлением лета животные потребляют больше воды, которую персонал очень часто меняет, чтобы она была свежей и прохладной. Также рацион животных очень богат как мясом, так и зерновыми. С повышением температуры вольеры дополнительно затеняются, а внутри регулярно опрыскиваются. Там также есть места, где животные могут принять ванну, чтобы охладиться», — говорит доктор.
Он добавил, что некоторым животным, например, медведям и львам, регулярно устраивают легкий душ. Для рептилий комфортная температура поддерживается кондиционерами.
Летние часы работы зоопарка — с 08:00 до 20:00.