Кондиционеров в вольерах нет: Как в Кишиневском зоопарке спасают животных от жары

«В этот период рацион животных был обогащен сезонными фруктами и овощами. С наступлением лета животные потребляют больше воды, которую персонал очень часто меняет, чтобы она была свежей и прохладной. Также рацион животных очень богат как мясом, так и зерновыми. С повышением температуры вольеры дополнительно затеняются, а внутри регулярно опрыскиваются. Там также есть места, где животные могут принять ванну, чтобы охладиться», — говорит доктор.