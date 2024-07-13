Баскетбольную площадку отремонтировали в Октябрьском округе Иркутска

Жителей Октябрьского округа в Иркутске теперь радует обновленная баскетбольная площадка. На спортобъекте по улице Станиславского 3 заменили резиновый пол, повесили новые кольца и щиты. Рядом поставили скамейки для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.
— К нам поступали обращения от жителей района с просьбой восстановить спортивный объект, который всегда пользовался популярностью среди детей и взрослых. Со временем здесь износилось покрытие, и повредились конструкции. Для проведения ремонта приняли решение привлечь спонсора, — пояснил помощник депутата по округу № 13 Геннадий Ильичев.
На баскетбольной площадке также повесили информационный баннер с правилами использования спортивного объекта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Байкальске стартовала экологическая экспедиция, в которой принимают участие школьники из более 30 регионов со всей России. Среди участников есть и педагоги, специалисты будут обмениваться между собой знаниями и опытом.