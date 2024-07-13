Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетбольную площадку отремонтировали в Октябрьском округе Иркутска

На баскетбольной площадке по улице Станиславского 3 установили кольца и щиты.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Октябрьского округа в Иркутске теперь радует обновленная баскетбольная площадка. На спортобъекте по улице Станиславского 3 заменили резиновый пол, повесили новые кольца и щиты. Рядом поставили скамейки для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

— К нам поступали обращения от жителей района с просьбой восстановить спортивный объект, который всегда пользовался популярностью среди детей и взрослых. Со временем здесь износилось покрытие, и повредились конструкции. Для проведения ремонта приняли решение привлечь спонсора, — пояснил помощник депутата по округу № 13 Геннадий Ильичев.

На баскетбольной площадке также повесили информационный баннер с правилами использования спортивного объекта.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Байкальске стартовала экологическая экспедиция, в которой принимают участие школьники из более 30 регионов со всей России. Среди участников есть и педагоги, специалисты будут обмениваться между собой знаниями и опытом.