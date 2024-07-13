Александр Зацепин получил Награду Союзного государства на «Славянском базаре»

В прошлом году Зацепин объяснил, что помогает ему оставаться бодрым и полным сил даже в столь преклонном возрасте. Композитор пояснил, что всегда делает зарядку, отходит ко сну в одно и то же время и встает в семь утра. Также Зацепин предпочитает «не набирать лишние калории», поэтому завтракает только кофе и сырниками.