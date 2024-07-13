Калининградцев предупреждают о перерывах в телерадиовещании

С 9:00 до 18:00 ожидаются перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФM», «Радио России», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Русское радио», «Новое радио», «Бизнес ФМ», «Комсомольская Правда», «ПИ ФМ» и «D FM».