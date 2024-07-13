Определить давность сбора дыни при покупке поможет её «хвостик».

В дыне много витамина С, есть бета-каротин, витамины группы В, РР и Е, а также калий, железо, кремний и другие микроэлементы. Дыня полезна как антиоксидант. В сутки рекомендуется съедать не более 500 г продукта, но за один раз не больше 200 г.