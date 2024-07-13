Определить давность сбора дыни при покупке поможет её «хвостик».
Об этом рассказал биолог Виталий Наполов.
По словам специалиста, при выборе дыни нужно обратить внимание на кожуру — она должна быть однородного цвета и не иметь повреждений. Дыня не должна быть мягкой — это будет означать, что она перезрела.
— Лучше не выбирать как самые мелкие, так и очень крупные дыни. Первые очень часто недозрелые, а вторые — перезревшие. Сухой или влажный «хвостик» — показатель давности сбора, а не спелости дыни, — объяснил Наполов.
В дыне много витамина С, есть бета-каротин, витамины группы В, РР и Е, а также калий, железо, кремний и другие микроэлементы. Дыня полезна как антиоксидант. В сутки рекомендуется съедать не более 500 г продукта, но за один раз не больше 200 г.
— Существует мнение, что дыня — «тяжёлый» продукт. На самом деле достаточно соблюдать несколько правил, чтобы избежать негативных реакций: не есть дыню натощак, непосредственно перед едой и сразу после приёма другой пищи. Ни в коем случае не употреблять её с молочными продуктами, — рассказал Наполов.
По словам биолога, дыня противопоказана больным сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и аллергией, пишут «Известия».