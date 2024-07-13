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В Челябинске изменятся маршруты троллейбуса и автобуса

В Челябинске изменятся маршруты троллейбуса № 19 и автобуса 21с, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 11 часов 13 июля транспорт не сможет проехать по Бажова от Октябрьской до Завалишина. Причина — аварийные работы на сетях.

Троллейбус № 19 направят от парка Гагарина до ЖБИ, автобус 21с будет объезжать закрытый участок по Октябрьской и Комарова.