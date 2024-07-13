Ночью в Юнусабадском районе с огороженной территории исчезли деревья. Видео

За судьбу деревьев, оказавшимися за глухим забором в махалле «Биллур», экозащитники волновались и раньше.
Экопартия, получившая сигнал по горячей линии о возможном исчезновении деревьев, установила, что на огороженной территории ведутся ремонтные работы по замене труб горячего водоснабжения. Компания «Ормонинвест», отвечающая за строительство, предоставила письмо, гарантирующее, что в течение 36 месяцев будет ухаживать за каждым деревом на участке, и ни одно дерево не засохнет. При этом представители городского управления экологии сообщили жителям, что компания Veolia Energy будет двигать магистральную трубу в сторону, а деревья пересадят.
Но, несмотря на все заверения, сегодня, 13 июля, глубокой ночью подъехала техника, рабочие выкопали деревья и увезли их в неизвестном направлении. Экозащитники, объединенные в группе «Защитим природу вместе», ждут реакции от городского управления экологии и Экопартии.