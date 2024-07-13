В сети появился первый кадр с Джеймсом Хэтфилдом из вестерна «Чаща»

В сети появились первые кадры из вестерн-триллера «Чаща», выход которого запланирован на осень этого года. На одном из них можно увидеть фронтмена Metallica Джеймса Хэтфилда в образе шерифа. Иных подробностей о его герое пока нет.
На экране также появятся Питер Динклейдж, Джульетт Льюис, Левон Хоук, Лесли Грейс и другие. Сюжет картины основан на одноименной книге Джо Лансдейла. Сама концепция истории описана как «дарк-вестерн».
Это уже не первый раз, когда лидер Metallica появится на большом экране, напоминает портал Metal Sucks. До этого музыкант снялся в эпизодической роли в фильме «Красивый, плохой, злой» (2019). Также голос Хэтфилда можно услышать в мультсериале Disney «Дэйв-варвар» (2004−2005).