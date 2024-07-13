Стало известно, сколько туристов посетило Узбекистан с начала года

По данным Агентства статистики, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на 415,6 тысячи человек или 13,3%.
Больше всего с туристическими целями в нашу страну приезжают граждане соседних республик. На первом месте оказался Кыргызстан, оттуда с начала года приехало чуть более 1,05 миллиона человек. Затем идут Таджикистан — более 1,04 миллиона, а также Казахстан — 668,4 тысячи человек.
Далее этот список продолжили:
Россия — 364, 5 тысячи;
Туркменистан — 67,2 тысячи;
Турция — 51,9 тысячи;
Китай — 28,7 тысячи;
Индия — 28,2 тысячи;
Южная Корея — 19,6 тысячи;
Италия — 17,7 тысячи.
Из остальных стран Узбекистан посетили в общем 181 тысяча человек.