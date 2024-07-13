Стало известно, сколько туристов посетило Узбекистан с начала года

Больше всего с туристическими целями в нашу страну приезжают граждане соседних республик. На первом месте оказался Кыргызстан, оттуда с начала года приехало чуть более 1,05 миллиона человек. Затем идут Таджикистан — более 1,04 миллиона, а также Казахстан — 668,4 тысячи человек.