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Стало известно, сколько туристов посетило Узбекистан с начала года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С января по июнь текущего года Узбекистан посетили 3,5 миллиона иностранных туристов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным Агентства статистики, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на 415,6 тысячи человек или 13,3%.

Больше всего с туристическими целями в нашу страну приезжают граждане соседних республик. На первом месте оказался Кыргызстан, оттуда с начала года приехало чуть более 1,05 миллиона человек. Затем идут Таджикистан — более 1,04 миллиона, а также Казахстан — 668,4 тысячи человек.

Далее этот список продолжили:

Россия — 364, 5 тысячи;

Туркменистан — 67,2 тысячи;

Турция — 51,9 тысячи;

Китай — 28,7 тысячи;

Индия — 28,2 тысячи;

Южная Корея — 19,6 тысячи;

Италия — 17,7 тысячи.

Из остальных стран Узбекистан посетили в общем 181 тысяча человек.

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