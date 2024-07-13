В партии PAS предложили уничтожить Московский проспект в Кишиневе

«Есть несколько предложений, например, переименовать Московский проспект или площадь Санкт-Петербург. Сложно изменить домашние адреса более 40 тысяч человек и еще 1500 юридических адресов, зарегистрированных на проспекте. Установить бюст и переименовать площадь — гораздо более простая процедура».
По мнению партии власти, в стране не должно быть ничего, что напоминало бы о России. А уж улице, названной в честь столицы России в европейском Кишиневе, вообще не место. Русофобия во власти имеет и такие формы.
Московский проспект — одна из важнейших улиц Кишинева, главная улица сектора Рышкановка. Протяженность проспекта составляет 1,8 километра.
Застройка Московского проспекта началась в 1960-х годах, когда использовались свободные территории рядом с Кишиневом. Проспект разделен пересекающими его улицами на три части.
Первая часть ограничена площадью Алеку Руссо и улицей Мирон Костин. Самое заметное строение — девятиэтажный дом со своеобразной системой лоджий, в котором до объявления независимости Молдовы располагался магазин ковров «Ташкент».
Вторая часть проспекта (от улицы Мирон Костин до улицы Матей Басараб) была застроена в основном пятиэтажными жилыми домами. С начала 1980-х годов здесь возводится группа пятнадцати- и шестнадцатиэтажных жилых домов.
Третья часть от улицы Матей Басараб до улицы Студенческой застроена на западной стороне производственными и бытовыми корпусами завода «Мезон» (выстроен в 1969 году, на заводе в советское время производились микросхемы и чипы для производства компьютеров), а на восточной — девятиэтажными крупнопанельными и высотными монолитными жилыми домами.