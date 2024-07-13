В Татарстане в середине июля частично спадет аномальная жара

В целом для региона климатическая норма в период с 10 по 20 июля равняется +20,2 градуса, а для Казани — +21 градус. В связи с этим установившаяся в Татарстане аномалия средней температуры воздуха ощутимо уменьшится по сравнению с началом второго месяца лета.