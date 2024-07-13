В ГД призвали не верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube

«Не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены», — написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в случае с YouTube причина ухудшения скорости и качества целиком на совести Google, который перестал обслуживать кэширующие сервисы на территории РФ.
«Остановить этот процесс без участия компании невозможно, но и ускорять его тоже не вижу смысла: чем естественнее будет происходить переток российской аудитории на отечественные платформы, тем лучше», — рассказал депутат.