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В ГД призвали не верить слухам о замедлении WhatsApp, Telegram и YouTube

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены.

Источник: © РИА Новости

«Не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в случае с YouTube причина ухудшения скорости и качества целиком на совести Google, который перестал обслуживать кэширующие сервисы на территории РФ.

«Остановить этот процесс без участия компании невозможно, но и ускорять его тоже не вижу смысла: чем естественнее будет происходить переток российской аудитории на отечественные платформы, тем лучше», — рассказал депутат.

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