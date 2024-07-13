Четырехлетний мальчик в одиночку прошел шесть километров по берегу Балхаша

«Сегодня в Сарканском районе на озере Балхаш мальчик 2020 года рождения самостоятельно покинул территорию зоны отдыха и потерялся. Ребенок обнаружен на берегу озера в 6 км от зоны отдыха. Спасатели передали ребенка матери. В медицинской помощи он не нуждался».