В центре Ростова на сутки отключат холодную воду

В центре Ростова-на-Дону на сутки приостановят водоснабжение. Отключения продлятся с 8.30 16 июля до 8.00 17 июля. Об этом сообщает «Ростовводоканал».
Воды не будет на участке улицы Красноармейской — от переулка Журавлева до переулка Университетского.
— Причина — подключение нового многоквартирного жилого дома по улице Красноармейской к водопроводной сети, — говорится в сообщении организации.
Напомним, в Ростове с 15 июля пройдут плановые отключения электричества. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» публиковала подробный график.