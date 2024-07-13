Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова на сутки отключат холодную воду

В начале новой недели в центре Ростова на сутки приостановят водоснабжение.

Источник: Freepik

В центре Ростова-на-Дону на сутки приостановят водоснабжение. Отключения продлятся с 8.30 16 июля до 8.00 17 июля. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

Воды не будет на участке улицы Красноармейской — от переулка Журавлева до переулка Университетского.

— Причина — подключение нового многоквартирного жилого дома по улице Красноармейской к водопроводной сети, — говорится в сообщении организации.

Напомним, в Ростове с 15 июля пройдут плановые отключения электричества. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» публиковала подробный график.

ЖКХ