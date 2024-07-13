Мари Краймбрери призналась, что придумала псевдоним, «чтобы не позорить фамилию»

Мари призналась, что отдает себе отчет в том, что некоторым людям ее псевдоним не нравится. По этой причине она пыталась стать «Мари Крайм», но так и не могла свыкнуться с новым именем. Сегодня певица уверена, что ее псевдоним просто «стоит запомнить», и не считает его сложным.