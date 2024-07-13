Мари Краймбрери призналась, что придумала псевдоним, «чтобы не позорить фамилию»

Поп-певица Марина Жадан, более известная как Мари Краймбрери, рассказала, для чего придумала творческий псевдоним. По словам артистки, он понадобился ей после того, как кто-то сказал, что она «позорит свою фамилию».
Слово «Краймбрери» родилось, когда 13-летняя Мари сидела на уроке информатики и записывала мысли. Как цитирует портал «Страсти», будущая певица просто выбрала первые буквы нескольких слов и получила фамилию, которая показалась ей интересной.
Мари призналась, что отдает себе отчет в том, что некоторым людям ее псевдоним не нравится. По этой причине она пыталась стать «Мари Крайм», но так и не могла свыкнуться с новым именем. Сегодня певица уверена, что ее псевдоним просто «стоит запомнить», и не считает его сложным.
Ранее певица представила новую коллаборацию с Димой Биланом.