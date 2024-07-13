В приложении «Парковки Санкт-Петербурга» появится «Профиль велосипедиста»

В Петербурге продолжают совершенствовать городское приложение парковок. В ближайшее время в нем появится «Профиль велосипедиста», где можно будет ознакомиться с маршрутами для безопасных поездок по Северной столице, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».