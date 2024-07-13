В приложении «Парковки Санкт-Петербурга» появится «Профиль велосипедиста»

Петербуржцы смогут проложить удобный маршрут благодаря информации в приложении. Нововведение коснется и автомобилистов. Водителям будут отправлять push-уведомления об эвакуации их машин и адреса штрафстоянок.
Федеральная служба судебных приставов сможет с помощью приложения находить автомобиль должника. Внедрение всех обновлений планируется закончить до конца текущего года.
«МК в Питере» ранее рассказал, что на электромобиле можно бесплатно парковаться в городе. Для оформления разрешения необходимо собрать список документов: заявление, документ, удостоверяющий личность владельца электромобиля, свидетельство о регистрации авто, паспорт транспортного средства, СНИЛС при наличии.