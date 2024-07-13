Ход работ по нацпроекту проверили на автодороге Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово

— Многие объекты уже завершены, начиная с 80 по 100 км. Также уже начались работы на дороге от Баяндая до Манзурки. Это самый непростой участок дороги протяженностью 60 км, — поделился министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.