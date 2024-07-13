Ход работ по нацпроекту проверили на автодороге Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово

Ход ремонтных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проверили на трассе Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово. Восстановление полотна ведется на участке в 50 километров. Как сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале, делегацией был выявлен ряд недостатков, которые подрядная организация обязана устранить за месяц.
— Многие объекты уже завершены, начиная с 80 по 100 км. Также уже начались работы на дороге от Баяндая до Манзурки. Это самый непростой участок дороги протяженностью 60 км, — поделился министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
Участок попадает в зону вечной мерзлоты из-за чего необходимо учитывать особенности земли, влияние природы и таяния линз, которые влияют на рельеф, и границы дороги.
Дорожное полотно в районе от Баяндая до Манзурки требует капиталоемких работ, поэтому комиссия приняла решение о проведении научно-исследовательских работ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Октябрьском округе Иркутска обновили баскетбольную площадку. На спортивном объекте заменили резиновое покрытие, выполнили монтаж новых колец и щитов.