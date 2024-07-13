Психолог рассказала о значимости отдыха для психики

Будь то путешествия в новые места, мастер-классы, экскурсии, встречи с друзьями или визиты гостей — мы считаем это отдыхом. Но на самом деле во многих из этих ситуаций наша центральная нервная система продолжает активно работать, отражая происходящее вокруг. Это не настоящий отдых.
Великий русский ученый Иван Петрович Павлов сформулировал несколько принципов настоящего отдыха, которые актуальны и по сей день.
Первый принцип — отсутствие ответственности за другого человека. Когда во время отдыха мы должны за кем-то следить, помогать, отвечать за чьи-то действия, это не отдых, а дополнительная нагрузка. Отпуск с детьми — это отдых для детей, но не для родителей. Конечно, это не значит, что теперь отдыхать только без детей, это значит, что такой отдых устраивать время от времени себе тоже.
Второй принцип — отсутствие конкуренции. Если во время так называемого отдыха мы постоянно сравниваем себя с окружающими, стремимся превзойти их, перещеголять — это не отдых, а работа над самооценкой. И, конечно же, эмоциональное напряжение.
И третий принцип — наличие удовольствия. Если вы чувствуете удовольствие, радость, умиротворение — значит, вы действительно отдыхаете. Если же вы испытываете напряжение, усталость, тревогу — это не отдых, а скорее работа над психологическим состоянием. Для кого-то копание в грядках — настоящий релакс, а для другого — каторга.
Давайте рассмотрим еще примеры. Вы отправились на встречу садоводов. Сконцентрированы на процессе, внимательно слушаете, стремитесь запомнить полезные советы. Переживаете, что не успели получить в подарок рассаду и смотрите на более шустрых. И вроде предвкушали приятно провести время и отдохнуть, а получилась работа над самообразованием и самооценкой.
Теперь представьте, что вы просто гуляете по парку. Наслаждаетесь красотой природы, дышите свежим воздухом, ни за кого не отвечаете и ни с кем не соревнуетесь. Разглядываете цветы на клумбах, облизывая вкусное мороженое. Испытываете умиротворение и радость. Вот это он, настоящий отдых.
Или другой пример — вы принимаете у себя гостей. Беспокоитесь, успеете ли приготовить все вкусно, переживаете, понравится ли гостям ваш дом, следите за тем, чтобы все были довольны. Это работа, а не отдых.
А теперь представьте, что друзья приехали к вам просто посидеть за чашкой чая, привезли с собой пирожное, пообщаться в непринужденной обстановке. Вы получаете удовольствие от общения, ни за что не отвечаете и ни с кем не соревнуетесь. Вот снова он, настоящий отдых.
Подводя итог, можно сказать, что отдых с психологической точки зрения — это гораздо больше, чем просто смена деятельности. Это особое состояние души, в котором человек полностью расслабляется и восстанавливает свои силы. Нет бурных эмоций, нет ответственности за другого, удовольствие от процесса, расслабление и спокойствие.
Поэтому важно учиться различать отдых и привычные нам занятия, которые мы считаем отдыхом, но которые на самом деле таковыми не являются. Только тогда мы сможем обрести гармонию и баланс в своей жизни.