Психолог рассказала о значимости отдыха для психики

Первый принцип — отсутствие ответственности за другого человека. Когда во время отдыха мы должны за кем-то следить, помогать, отвечать за чьи-то действия, это не отдых, а дополнительная нагрузка. Отпуск с детьми — это отдых для детей, но не для родителей. Конечно, это не значит, что теперь отдыхать только без детей, это значит, что такой отдых устраивать время от времени себе тоже.