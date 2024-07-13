Обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны Котельников умер в СИЗО

Член СПЧ Меркачева сообщила о смерти бизнесмена Игоря Котельникова в московском СИЗО № 4 «Медведь». Он скончался в карцере 8 июля. Котельников, по словам Меркачевой, был фигурантом громкого дела о взятках в Минобороны РФ: его считали посредником, который за «откаты» гарантировал выгодные контракты предпринимателям, сотрудничающим с военным ведомством. При этом член СПЧ не уточнила, о каком конкретно деле идет речь. По некоторым данным, бизнесмен мог быть связан с расследованием в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова.