В Англии сбежавшего попугая нашли в роддоме, где он ел чипсы и играл.
Хозяйка попугая часто брала его с собой на прогулки, он никогда не сбегал. Но в этот раз Джобби улетел и пропал из виду.
Расстроенная британка расклеивала объявления в своём районе, публиковала в соцсетях посты о пропаже и опрашивала прохожих.
Через 40 часов попугай нашёлся в роддоме. Он сидел в приёмном отделении, «прихорашивался, играл, ел чипсы и выглядел спокойным и расслабленным». В итоге, хорошенько отдохнув, Джобби вернулся домой.