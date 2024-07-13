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В Англии сбежавшего попугая нашли в роддоме, где он ел чипсы и играл

Хозяйка попугая часто брала его с собой на прогулки.

Источник: Комсомольская правда

В Англии сбежавшего попугая нашли в роддоме, где он ел чипсы и играл.

Хозяйка попугая часто брала его с собой на прогулки, он никогда не сбегал. Но в этот раз Джобби улетел и пропал из виду.

Расстроенная британка расклеивала объявления в своём районе, публиковала в соцсетях посты о пропаже и опрашивала прохожих.

Через 40 часов попугай нашёлся в роддоме. Он сидел в приёмном отделении, «прихорашивался, играл, ел чипсы и выглядел спокойным и расслабленным». В итоге, хорошенько отдохнув, Джобби вернулся домой.