В начале рабочей недели в Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары

Высокая температура воздуха продлится, предположительно, до среды — 17 июля. Об этом предупредили в региональном МЧС со ссылкой на Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в субботу, 13 июля.
С завтрашнего дня столбик термометра может подниматься до 35−37 градусов. В воскресенье и понедельник возможны грозы, предостерегли метеорологи. Геомагнитный шторм в эти выходные может достигнуть 4 баллов. Метеочувствительные горожане будут испытывать головную боль, тошноту, слабость, обострение хронических заболеваний и перепады настроения. Примите превентивные меры!
Кроме того, спасатели предупредили, что ни в коем случае нельзя разжигать костры. В регионе по-прежнему действует особый противопожарный режим. Разведение костров чревато трагическими последствиями и к тому же грозит большими штрафами нарушителям.