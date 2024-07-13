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В начале рабочей недели в Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение из-за сильной жары и мощного геомагнитного излучения объявили в Воронежской области с воскресенья, 14 июля.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Высокая температура воздуха продлится, предположительно, до среды — 17 июля. Об этом предупредили в региональном МЧС со ссылкой на Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в субботу, 13 июля.

С завтрашнего дня столбик термометра может подниматься до 35−37 градусов. В воскресенье и понедельник возможны грозы, предостерегли метеорологи. Геомагнитный шторм в эти выходные может достигнуть 4 баллов. Метеочувствительные горожане будут испытывать головную боль, тошноту, слабость, обострение хронических заболеваний и перепады настроения. Примите превентивные меры!

Кроме того, спасатели предупредили, что ни в коем случае нельзя разжигать костры. В регионе по-прежнему действует особый противопожарный режим. Разведение костров чревато трагическими последствиями и к тому же грозит большими штрафами нарушителям.