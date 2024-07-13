Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте преобразуют в круглосуточную гастрономическую зону

В связи с этим сегодня, 13 июля, хоким Мирабадского района Анвар Сайфутдинов провел открытое обсуждение с местными предпринимателями, чья деятельность связана с этой улицей.
На встрече хоким подчеркнул, что в соответствии с постановлением правительства, улица будет преобразована в круглосуточную развлекательную зону. Это должно способствовать созданию привлекательной туристической среды и улучшению сервисной инфраструктуры.
«Ожидается, что открытие этой туристической улицы приведет к увеличению доходов местных предпринимателей. Участники встречи ознакомились с проектом и получили ответы на все интересующие их вопросы», — говорится в сообщении.