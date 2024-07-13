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Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте преобразуют в круглосуточную гастрономическую зону

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На улице Тараса Шевченко уже 15 июля начнутся работы по созданию новой гастрономической улицы. Здесь планируется установить фотозоны, сцену, детскую игровую площадку, велодорожки, а также аудиомузыкальную систему. Будут высажены деревья, смонтированы оросительные системы, установлены декоративные арки и столбы, обустроены тротуары, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В связи с этим сегодня, 13 июля, хоким Мирабадского района Анвар Сайфутдинов провел открытое обсуждение с местными предпринимателями, чья деятельность связана с этой улицей.

На встрече хоким подчеркнул, что в соответствии с постановлением правительства, улица будет преобразована в круглосуточную развлекательную зону. Это должно способствовать созданию привлекательной туристической среды и улучшению сервисной инфраструктуры.

«Ожидается, что открытие этой туристической улицы приведет к увеличению доходов местных предпринимателей. Участники встречи ознакомились с проектом и получили ответы на все интересующие их вопросы», — говорится в сообщении.

туризм и отдых