С борта самолета Ан-26 вызвали осадки для тушения пожаров в Забайкалье

— Из-за длительного периода жары и дефицита влаги тайга пересохла. Если осадки не усиливать, то их количества может не хватить для перехода верховых очагов в низовые и для «промачивания» лесной подстилки в глубину, чтобы предотвратить ее тление и разгорание, — пояснили в ведомстве.