Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С борта самолета Ан-26 вызвали осадки для тушения пожаров в Забайкалье

Искусственные осадки необходимы для снижения горения и распространения огня.

Источник: Комсомольская правда

В Забайкалье летчики-наблюдатели усилили и вызвали осадки с борта самолета Ан-26 для тушения лесных пожаров. Это должно помочь снизить горение и распространения огня. Об этом сообщили в Федеральной Авиалесоохране.

— Из-за длительного периода жары и дефицита влаги тайга пересохла. Если осадки не усиливать, то их количества может не хватить для перехода верховых очагов в низовые и для «промачивания» лесной подстилки в глубину, чтобы предотвратить ее тление и разгорание, — пояснили в ведомстве.

Дождь вызывали на территориях Могочинского и Тунгиро-Олекминского лесничеств. Борьбу с огнем ведут более тысячи парашютистов на территории более 28 тысяч гектаров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье удалось установить контроль за пожарами на территории заказников. Лес продолжает гореть на землях Витимского и Байкало-Ленского заповедников.