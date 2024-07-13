С борта самолета Ан-26 вызвали осадки для тушения пожаров в Забайкалье

В Забайкалье летчики-наблюдатели усилили и вызвали осадки с борта самолета Ан-26 для тушения лесных пожаров. Это должно помочь снизить горение и распространения огня. Об этом сообщили в Федеральной Авиалесоохране.
— Из-за длительного периода жары и дефицита влаги тайга пересохла. Если осадки не усиливать, то их количества может не хватить для перехода верховых очагов в низовые и для «промачивания» лесной подстилки в глубину, чтобы предотвратить ее тление и разгорание, — пояснили в ведомстве.
Дождь вызывали на территориях Могочинского и Тунгиро-Олекминского лесничеств. Борьбу с огнем ведут более тысячи парашютистов на территории более 28 тысяч гектаров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье удалось установить контроль за пожарами на территории заказников. Лес продолжает гореть на землях Витимского и Байкало-Ленского заповедников.