Сергей Жуков признался, что его мог сыграть актер из «Слова Пацана»

Тем не менее Минекаев не был утвержден на роль, потому что, как отметил лидер «Руки Вверх!», «второго Жукова нет в стране». Поэтому съемочная группа решила отбирать актеров не по внешности, а по харизме. В итоге роль Сергея исполнит Влад Прохоров — его Жуков назвал «своей внутренней реинкарнацией».