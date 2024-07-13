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Воронежский школьник набрал 300 баллов на ЕГЭ

Григорий Корнеев — выпускник школы № 83.

Источник: администрация Воронежа

Воронежский школьник Григорий Корнеев набрал 300 балов по ЕГЭ, сообщили в мэрии. У выпускника 83-ей школы уже были лучшие результаты по русскому и математике, но по информатике он набрал 85 баллов. Тогда целеустремленный школьник решил пересдать экзамен и получил лучший результат.

— Я не считаю себя особенно упорным учеником, как и все при обучении допускал множество ошибок, ленился. Но как-то готовился, а именно с декабря в более-менее спокойном режиме, а последний месяц особенно усердно, — поделился Григорий.

Он также рассказал, что участвовал в олимпиадах по информатике, в соревнованиях по информационной безопасности. На протяжении двух лет молодой человек входил в число победителей воронежского состязания, которое проходит в ВГУ.

Добавим, что Григорий планирует и дальше развиваться в области математики и программирования.

Кроме Григория Корнеева мультистобалльниками в этом году стали ещё два воронежских выпускника. Это ученики лицея № 1 Дмитрий Дьячков и СОШ № 1 Мария Юрова, получившие максимальные результаты по русскому и математике.

образование