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Жителям Молдовы грозит опасность — власти назвали причину

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Агентство по охране окружающей среды, ответственное за систематический общенациональный мониторинг качества атмосферного воздуха, объявило, что за последние 24 часа метеорологические факторы способствовали накоплению загрязняющих веществ в воздухе, основной причиной которых являются высокие значения температуры воздуха, интенсивная солнечная радиация, слабый ветер, наличие удерживающего слоя в ночные и утренние часы, передает МОЛДПРЕС.

Источник: Sputnik.md

Как уточнили в агентстве, максимальная концентрация превысила санитарную норму: в мун. Кишинэу по диоксиду азота — в 1,1 раза; окись углерода — в 3,4 раза; в муниципии Бэлць по диоксиду азота — в 1,2−1,6 раза.

Превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации: в мун. Кишинэу по диоксиду азота — в 1,04 раза, фенолу — в 1,1 раза, формальдегиду — в 4,9 раза; в мун. Бэлць для твердых суспензий — в 1,3 раза, диоксида азота — в 1,8 раза, формальдегида — в 1,4 раза.

Напомним, что синоптики объявили «красный код» погодной опасности и обещают до +40 градусов Цельсия в тени.

Северные районы страны перейдут из «желтого» кода в «оранжевый», здесь температура воздуха в дневные часы составит +36..+38°С.

На остальной территории Молдовы, которая перейдет от «оранжевого» кода к «красному», максимальная температура воздуха днем поднимется до +39..+40°С.

В Кишиневе, по распоряжению властей столицы, на улицы города выезжают поливальные машины. Мэрия также установила в разных районах Кишинева десять пунктов первой помощи, где горожане могут получить питьевую воду и необходимую помощь.

Палатки для защиты от жары установил по республике и Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Гражданам рекомендуется избегать путешествий и длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в полуденные часы, сократить физические усилия, интенсивные тренировки, а также другие занятия на свежем воздухе.

Спасатели предупреждают о риске возникновения природных пожаров. В связи с этим граждан просят воздержаться от применения огня вблизи полей, лесных массивов, а также зон отдыха, не поджигать сухую растительность и бытовой мусор в целях очистки сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков.

экология