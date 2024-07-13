Жителям Молдовы грозит опасность — власти назвали причину

Как уточнили в агентстве, максимальная концентрация превысила санитарную норму: в мун. Кишинэу по диоксиду азота — в 1,1 раза; окись углерода — в 3,4 раза; в муниципии Бэлць по диоксиду азота — в 1,2−1,6 раза.
Превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации: в мун. Кишинэу по диоксиду азота — в 1,04 раза, фенолу — в 1,1 раза, формальдегиду — в 4,9 раза; в мун. Бэлць для твердых суспензий — в 1,3 раза, диоксида азота — в 1,8 раза, формальдегида — в 1,4 раза.
Напомним, что синоптики объявили «красный код» погодной опасности и обещают до +40 градусов Цельсия в тени.
Северные районы страны перейдут из «желтого» кода в «оранжевый», здесь температура воздуха в дневные часы составит +36..+38°С.
На остальной территории Молдовы, которая перейдет от «оранжевого» кода к «красному», максимальная температура воздуха днем поднимется до +39..+40°С.
В Кишиневе, по распоряжению властей столицы, на улицы города выезжают поливальные машины. Мэрия также установила в разных районах Кишинева десять пунктов первой помощи, где горожане могут получить питьевую воду и необходимую помощь.
Палатки для защиты от жары установил по республике и Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Гражданам рекомендуется избегать путешествий и длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в полуденные часы, сократить физические усилия, интенсивные тренировки, а также другие занятия на свежем воздухе.
Спасатели предупреждают о риске возникновения природных пожаров. В связи с этим граждан просят воздержаться от применения огня вблизи полей, лесных массивов, а также зон отдыха, не поджигать сухую растительность и бытовой мусор в целях очистки сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков.