Без света осталась деревня Грановщина Иркутского района 13 июля

Аварийное отключение электроэнергии произошло в деревне Грановщина Иркутского района 13 июля. В населенном пункте пропал свет из-за пожара на электрической опоре. Об этом сообщили в тг-канал «Свет 38».
— Бригада Восточных электрических сетей направлена на место для устранения причины отключения, — пояснили энергетики.
Возобновить подачу электроснабжения планируют к 00:30 14 июля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкальском крае вызывают искусственные осадки для тушения лесных пожаров. Они должны помочь специалистам в устранении пламени и взятие его под контроль.