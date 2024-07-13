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Без света осталась деревня Грановщина Иркутского района 13 июля

В населенном пункте пропала электроэнергия из-за пожара на опоре.

Источник: Комсомольская правда

Аварийное отключение электроэнергии произошло в деревне Грановщина Иркутского района 13 июля. В населенном пункте пропал свет из-за пожара на электрической опоре. Об этом сообщили в тг-канал «Свет 38».

— Бригада Восточных электрических сетей направлена на место для устранения причины отключения, — пояснили энергетики.

Возобновить подачу электроснабжения планируют к 00:30 14 июля.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкальском крае вызывают искусственные осадки для тушения лесных пожаров. Они должны помочь специалистам в устранении пламени и взятие его под контроль.