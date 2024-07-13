Белгидромет предупредил белорусов о жаре до +36 градусов в воскресенье 14 июля

В Беларуси в воскресенье, 14 июля 2024 года, будет очень жарко, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Как сообщили в Белгидромете, днем в воскресенье по юго-востоку Беларуси воздух прогреется до 30 — 34 градусов. По Гомельской области не исключены и еще большие цифры: до плюс 35 — 36 градусов.
Что касается погоды в белорусской столице, то здесь будет до плюс 30.
По республике в воскресный день ожидается переменная облачность, утром и в дневные часы по большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами не исключены грозы, сопровождаемые усилением ветра до 14 метров в секунду.
Отметим, что, по предварительным прогнозам, такая экстремальная жара в Беларуси начнет постепенно спадать уже с понедельника, 15 июля.