Белгидромет предупредил белорусов о жаре до +36 градусов в воскресенье 14 июля

В Беларуси в воскресенье, 14 июля 2024 года, будет очень жарко, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Как сообщили в Белгидромете, днем в воскресенье по юго-востоку Беларуси воздух прогреется до 30 — 34 градусов. По Гомельской области не исключены и еще большие цифры: до плюс 35 — 36 градусов.