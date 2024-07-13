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Белгидромет предупредил белорусов о жаре до +36 градусов в воскресенье 14 июля

Белорусов предупредили о жаре до плюс 36 градусов в воскресенье 14 июля.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 84% 762 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в воскресенье, 14 июля 2024 года, будет очень жарко, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Как сообщили в Белгидромете, днем в воскресенье по юго-востоку Беларуси воздух прогреется до 30 — 34 градусов. По Гомельской области не исключены и еще большие цифры: до плюс 35 — 36 градусов.

Что касается погоды в белорусской столице, то здесь будет до плюс 30.

По республике в воскресный день ожидается переменная облачность, утром и в дневные часы по большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами не исключены грозы, сопровождаемые усилением ветра до 14 метров в секунду.

Отметим, что, по предварительным прогнозам, такая экстремальная жара в Беларуси начнет постепенно спадать уже с понедельника, 15 июля.