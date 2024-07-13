Синтвейв в музыке: что это такое и как его сочиняют

Как мы уже говорили, грезить утопическими реалиями люди начали еще тридцать, сорок и даже пятьдесят лет назад. Этому способствовали и запуск первого спутника, и полет Юрия Гагарина в космос, и общий технологический прорыв. Искусство, посвященное далекому будущему, не заставило себя ждать: уже в начале 70-х на горизонте появились немецкие кудесники Tangerine Dream c альбомом Electronic Meditation. Думаем, название пластинки говорит само за себя. Композиции длиной в десять и более минут, обилие различных электронных звуков и шумов — все это по сей день поражает воображение. Ведь музыканты не только экспериментировали с аналоговыми синтезаторами, но и сочиняли вполне осмысленные мелодии. Вот он, дроун и эмбиент в первозданном виде.