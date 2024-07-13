Синтвейв в музыке: что это такое и как его сочиняют

Представим себе на секундочку плейлист будущего. Первое, что приходит на ум, — это треки с кучей электроники и космическим звучанием. Мы же планируем бороздить просторы Вселенной, верно? В эпоху 80-х думали примерно так же. На этой почве и возник синтвейв… Самое время вспомнить об истоках жанра и его знаковых представителях. А еще — разобраться, как подобная музыка вообще делается. Кто знает, может быть, после прочтения нашей статьи вы захотите сочинить собственный хит.
Итак, синтвейв — это направление электронной музыки, призванное «подражать» трендам 80-х. Почему, спросите вы? Разве данный жанр не возник в тот же самый период? А вот и нет: на самом деле синтвейв получил свое развитие только в нулевые. Впрочем, его корни все равно уходят в 80-е и даже немножко дальше. Дело в том, что тогда по миру пошли так называемые аналоговые синтезаторы — устройства, преобразующие электрический ток в звуковые сигналы. Причем саунд мог быть по-настоящему инопланетным: достаточно вспомнить пиканье RD2D в оригинальной трилогии «Звездных войн». Да-да, реплики дроида были записаны при помощи того самого девайса.
Кстати, композитор Ханс Циммер до сих пор использует аналоговые синтезаторы в студии. По его словам, эти устройства гарантируют отменное качество звука и придают фильмам нужную атмосферу.
Вообще говоря, вся суть синтвейва кроется в его названии. Это буквально «синтезированная волна», или, иначе говоря, «сгенерированный звук». Никаких настоящих инструментов, только всякие хаотичные шумы и звуковые эмуляторы. Сюда же можно и биты приписать. В общем, нет синтезаторов — нет и жанра с соответствующей припиской.
Но техника — дело десятое. Важна в первую очередь музыка. А с ней уже дела обстоят гораздо сложнее. И интереснее.
Как мы уже говорили, грезить утопическими реалиями люди начали еще тридцать, сорок и даже пятьдесят лет назад. Этому способствовали и запуск первого спутника, и полет Юрия Гагарина в космос, и общий технологический прорыв. Искусство, посвященное далекому будущему, не заставило себя ждать: уже в начале 70-х на горизонте появились немецкие кудесники Tangerine Dream c альбомом Electronic Meditation. Думаем, название пластинки говорит само за себя. Композиции длиной в десять и более минут, обилие различных электронных звуков и шумов — все это по сей день поражает воображение. Ведь музыканты не только экспериментировали с аналоговыми синтезаторами, но и сочиняли вполне осмысленные мелодии. Вот он, дроун и эмбиент в первозданном виде.
Но не стоит забывать и о других пионерах синтвейва. Француз Жан-Мишель Жарр и британец Брайан Ино тоже частенько баловались «потусторонним» саундом на заре 70-х. Их работы — словно пособие по общению с пришельцами.
C64Scener/CC BY-SA 4.0.
Однако настоящий бум «музыки будущего» случился именно в 80-е. Тогда на свет появились первые пиксельные аркады — прародители современных компьютерных игр. Разумеется, к ним и соответствующий саундтрек прилагался. Композиторы Роб Хаббард и Мэтт Грей по праву считаются ветеранами виртуального звукового сопровождения. Достаточно послушать треки из игр Warhawk (1986), Thrust (1986), Lightforce (1986), Delta (1987) и Hunter’s Moon (1987), чтобы в этом убедиться.
Киноиндустрия тоже не отставала: фильмы с акцентом на утопию и космооперу выходили один за другим. Уже упомянутые нами «Звездные войны» — лишь верхушка айсберга. Но в первую очередь мы хотели бы отметить «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. Проект и вполовину не получился бы таким завораживающим, если бы не саундтрек маэстро Вангелиса. Запомните это звучание: оно еще не раз будет обыгрываться в нулевые.
Возможно, кто-то из вас вспомнит таких мэтров, как Depeche Mode и Daft Punk. Они действительно популяризировали электронную музыку в 80-е и 90-е. Это правда. Но их творчество относится скорее к так называемому синти-попу. В чем разница? Синти-поп лишь берет за основу синты и семплы, в то время как синтвейв целенаправленно делает акцент на ностальгической составляющей. Причем касается это не только музыки, но и визуала.
Впрочем, зачинатели электронного звучания не считались синтвейв-артистами как таковыми. «Синтезированная волна» в ее нынешнем виде возникла только в начале XXI века и, как мы уже говорили, ознаменовала собой возвращение к корням 80-х. Хотя не все так однозначно: порой исполнители не прочь скрестить прошлое с настоящим. Да и модную сейчас атмосферу киберпанка никто не отменял. О том, как синтвейв вернулся в строй, вы можете почитать в другом нашем материале. А мы переходим к современным флагманам жанра.
Один из популяризаторов «синтезированной волны». Французский диджей Венсан Белорже, он же Кавински, писал музыку под вдохновением от «множества фильмов и игр, которые застал в детстве». Как вы думаете, о чем идет речь? Конечно, о проектах 80-х! Даже дебютник артиста OutRun (2013) напрямую отсылает к небезызвестной одноименной аркаде. К слову, эта игра породила еще одно ответвление синтвейва — так называемый аутран. Речь идет о жанре, симулирующем плейлист для футуристических гонок.
lukhash.com.
Польский композитор, также известный под именем Лукаш Палковски, начал экспериментировать с киберпанк-звучанием еще в конце нулевых. В работах артиста частенько можно услышать синтезаторы Commodore 64 — те самые, которые использовал первопроходец электронной музыки Роб Хаббард. В целом стиль Лукаша можно охарактеризовать как смесь синтвейва и дарксинта — более темного и мрачного ответвления жанра.
А вот шведский маэстро Йохан Бенгтссон, несмотря на свой пугающий псевдоним, пишет довольно светлую и приятную музыку. Огромное влияние на музыканта оказала не только синти-поп-сцена 80-х, но и джазовые веяния 50-х, а также босанова. Поэтому неудивительно, что на выходе появился некий фьюжн: тут вам и фанковые басовые ритмы, и аркадные мотивы, и даже ломаную ритмику завезли. Впрочем, для желающих пощекотать нервишки тоже кое-что найдется. Например, саундтрек к фильму «Кунг-Фьюри».
Немножко расслабились? Теперь точно настала пора хтонического ужаса. Ибо французский артист Джеймс Кент, он же Perturbator, никогда не пишет чего-то позитивного. В его творчестве сосредоточена исключительно темная сторона киберпанк-утопии: грязь, нищета, восстание машин, падение моральных ценностей… Все это сопровождается хлесткими, как кнут, синтами и скоростными битами. Иногда встречаются более спокойные треки, но в них тоже нет ни толики света. Скорее печаль от случившегося апокалипсиса.
Если предыдущие артисты в нашем топе частенько заигрывали с эстетикой киберпанка, то датский продюсер берет за основу исключительно звучание 80-х. Его треки невероятно мелодичны и легки для прослушивания, а временами отдают дань уважения мэтрам в духе Вангелиса и Depeche Mode. Самое то для городских летних вечеров.
Если вы увлекаетесь синтвейвом и не знаете, кто такие The Midnight, то надо скорее восполнить этот пробел. Об этой американской группе слышал каждый, кто серьезно интересовался жанром. Формула успеха The Midnight очень проста: возьмите за основу олдскульный электронный саунд, добавьте прекрасные поп-мелодии и отменный грув, и вуаля! На руках у вас — уникальный гибридный продукт, идеально сочетающийся и с мейнстримом, и с андерграундной тусовкой. Музыка американцев нейтральна и в то же время невероятно динамична, поэтому ей всегда есть место в плейлисте. Не пропустите!
Конечно, мы упомянули лишь малую часть представителей синтвейва. Есть еще Dance with the Dead, Dav Dralleon, GosT, Sung, Gunship, Scandroid и другие. Часть артистов вы можете найти в нашей статье о происхождении киберпанка. Там даже российский продюсер Daniel Deluxe засветился!
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Конечно, сочинять электронные композиции — это вам не симфонии записывать. Здесь не требуется ни личного оркестра, ни мастерства владения музыкальном инструментом, ни знания каких-то специфических законов гармонии. Достаточно иметь под рукой нужный софт и оборудование. Дальше — буквально дело техники. Однако в любой сфере есть свои нюансы, и синтвейв не исключение. Прежде чем приступить к инструкции по созданию хитов, перечислим основные элементы жанра.
Синтвейв-сцена воистину разнообразна и охватывает множество разных направлений. Однако у всех композиций, написанных в этом стиле, есть кое-что общее. Во-первых, ударные в стиле 80-х. Во-вторых, так называемый фильтер-свип, или, проще говоря, заигрывание с частотами. Данный аспект очень влияет на насыщенность звука. Сделать его более глухим или, наоборот, более ярким и резким? Все зависит от настроения трека.
Наконец, ни один синтвейв-бэнгер не обходится без пульсирующей басовой линии. Она должна быть обязательно, иначе вы перестанете быть адептом жанра!
Структура композиции может быть всякой и зависит от предпочтений творца. Но самое главное — придумать внятную мелодию и аккорды к ней. Учтите, ничто не должно выпадать из заданной тональности. Чтобы не ошибиться поначалу, лучше всего брать чей-то готовый трек в качестве референса. Если речь идет о дарксинте, то стоит ориентироваться на уже упомянутого нами Perturbator. Если же захотелось дрим-попа, то Timecop1983 вам в помощь. И так далее. Как говорится, прежде чем писать симфонии, надо научиться играть гаммы.
Своим космическим саундом синтвейв обязан именно данному эффекту. Говоря простыми словами, реверберация — это электронное воспроизведение эха. Естественно, в разных условиях звук ведет себя по-разному. А потому диапазон реверберации может быть огромным — от кафедрального собора до маленькой комнатушки. В синтезированных треках чаще всего требуется соблюдать золотую середину.
Ритмика — неотъемлемая часть любой песни, и синт-бэнгеры не исключение. Здесь важны в первую очередь три составляющие: бочка, или же «кик», рабочие барабаны — они же «снейр», а также перкуссия — мелкие детализированные ударные, иногда с этническим окрасом. Раньше для всего этого нужны были специальные машины, но сейчас достаточно компьютера под рукой.
Чтобы все получилось как надо, первым делом вы должны определить темп трека. В среднем синтвейв-композиции варьируются от 40 до 180 ударов в минуту. После этого переходите уже к следующему шагу — выбору тактового размера. Для начала советуем попробовать самый базовый — 4/4. Стандартная схема ударных в электронной музыке выглядит так: кик — снейр — кик-кик — снейр. Далее стоит добавить перкуссии для атмосферности. Хорошо подойдут хлопки и хай-хэты, к примеру. Если вдруг начинаете путаться в терминологии, не беда: у нас уже есть большой материал на тему ударной установки.
Практически те же самые барабаны, но с некоторыми особенностями. Во-первых, в реальной жизни музыканты используют пэды исключительно для развития чувства ритма и общей координации. Во-вторых, сейчас этим словом чаще всего обозначают кнопочки, имитирующие ритм-секцию на электронных устройствах. Пэды отличаются исключительной пружинистостью, поэтому их очень хорошо использовать при написании ударных. Однако при нужных настройках кнопки могут сымитировать и любой другой инструмент.
А вот со струнными и щипковыми можно обойтись по-разному: записать вживую или же использовать VST-плагины. В последнем случае речь идет о виртуальной эмуляции звука. К вашим услугам — электрогитара, акустическая гитара, классическая гитара, дисторшн, овердрайв… В общем, чего только нет. Ограничивает лишь фантазия.
Как мы уже говорили, без басовой линии — никуда. Причем она обязательно должна быть динамичной и насыщенной по звучанию. Это каркас трека, если хотите. Есть несколько вариантов баса на выбор. Чтобы было проще, мы напишем названия на английском: Pluck Bass, Reese Bass, FM Dubstep Bass, Jump Up Base… Но нам в первую очередь нужен Stabby Synthwave Bass, ибо его саунд лучше всего соответствует канонам жанра. Для достижения нужного эффекта предлагаем использовать, к примеру, плагины STFU и Vital. Они бесплатны.
Петь или не петь — вот в чем вопрос, и ответа на него нет. Все зависит от личных предпочтений исполнителя. Например, уже упомянутые нами Scandroid и The Midnight частенько используют вокал в своих треках. А вот Perturbator и Mitch Murder — не особо. В любом случае, если вы уж собрались сочинить композицию с голосом, действуйте по стандартной песенной формуле: куплет — припев — куплет — бридж — припев. Не прогадаете.
Все, что было выше, — всего лишь лирика. Настоящий эпик впереди! Потому что синтвейв без синтезаторов — не более чем пустой звук. Основатели жанра использовали софт от таких фирм, как Korg, Roland, PPG, Yamaha, и прочих. То были аналоговые синтезаторы — те самые, которые так любил Ханс Циммер. Похожие модели можно приобрести и сейчас, но они стоят очень-очень дорого. Гораздо дешевле будет купить какую-нибудь MIDI-клавиатуру — студийный аппарат с виртуальной эмуляцией звука. И обзавестись VST-плагинами в придачу. Тем более что большинство из них можно скачать бесплатно. Какие именно? Сейчас расскажем.
Что до эффектов, то здесь все довольно стандартно: дилей, гейт и компрессия — наше все. В первом случае упоминается многократное повторение звука с последующей задержкой, во-втором — фильтрация шумов, а в третьем — попытка сделать звук более «плоским» и «сухим».
Мы уже частично писали о VST, но теперь хотим окончательно поставить точку в этом вопросе. На просторах интернета можно найти как минимум 17−20 бесплатных плагинов. Среди них — Analog Dreams, Dexed, Synth1, Mono/Fury, Syntronik, OB-Xd и другие. Полный список можно отыскать тут.
Периодически фанаты электронной музыки спорят между собой: «Мертв синтвейв или нет?» Это все равно что размышлять о дальнейшем существовании панк- и рок-культуры. Можно сколько угодно гадать, но внятного ответа не добьешься. Несмотря на свою востребованность в нулевые и десятые, сейчас синтвейв — куда более нишевое направление.
Впрочем, на наш взгляд, помирать жанр уж точно не собирается. Например, еще совсем недавно выходил сериал «Очень странные дела», саундтрек которого имеет совершенно характерное звучание. Начало 2020-х и вовсе пришлось на так называемый синт-ревайвал, когда все поп-звезды активно эксплуатировали стиль 80-х. Один только the Weeknd и Дуа Липа чего стоят! Наконец, можно вспомнить фильм «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом в главной роли: там тоже полно синтвейва.
Вы, наверное, догадываетесь, что у «синтезированной волны» полно всяких ответвлений. Это и вейпорвейв, и чиллвейв, и ретровейв… Экскурсию в мир электронной музыки вам проведет стриминговый сервис Звук. Тут есть куча тематических плейлистов, а уж артистов сколько — закачаешься! К тому же любой трек можно послушать в HiFi-качестве — самом высоком из всех возможных. Музыка, может быть, и ностальгическая, но технологии самые передовые. Чтобы получить полный доступ к синтвейв-фонотеке, достаточно оформить подписку «СберПрайм». Настоятельно рекомендуем попробовать: в ее составе и других бонусов полно. Для наших читателей всегда действует эксклюзивное предложение. Нажмите на кнопку ниже, чтобы узнать подробности.