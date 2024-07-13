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Такого адского пекла под +45 градусов и так долго в Молдове еще не было, даже ночью жара не спадет: Молдова находится в эпицентре температурной аномалии

Температура воздуха на 12−14 градусов выше среднего значения.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 84% 762 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

Карта, опубликованная на Climatebook, показывает, что на следующей неделе Молдова окажется в эпицентре температурной аномалии. Чем темнее цвет на карте, тем выше отклонение температуры от нормы.

Наряду с Молдовой рекорды будут побиты в Украине, Румынии и Болгарии. Что касается нашей страны, то температура воздуха будет на 12−14 градусов выше среднего значения.

Примечательно, что жара не будет отступать даже ночью. Так, во многих зонах, особенно в городах, температура воздуха в ночное время суток не опустится ниже 28−30 градусов.