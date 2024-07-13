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Инспекторы ГАИ устроили облаву на самокатчиков в центре Екатеринбурга

Госавтоинспекция зафиксировала 30 правонарушений в центре Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга сотрудники Госавтоинспекции и представители кикшеринга провели профилактический рейд. Нарушителей блокировали в сервисах аренды электросамокатов. Об этом ведомство сообщает в официальном telegram-канале.

Организаторы рейда обращали внимание на то, как водители самокатов и велосипедисты переходили проезжую часть. А также смотрели, как они реагируют на сигналы светофора.

— При выявленных нарушениях представители кикшеринга принимали меры по блокировке аккаунта лица, допустившего нарушение. Автоинспекторы привлекали правонарушителя к административной ответственности, — сообщает областная ГАИ.

За время рейда на дорогах Екатеринбурга было выявлено 18 правонарушений со стороны водителей самокатов. Также правила нарушили семь пешеходов и два велосипедиста. На них были составлены административные протоколы. В число нарушителей также вошли несовершеннолетние.