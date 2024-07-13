Инспекторы ГАИ устроили облаву на самокатчиков в центре Екатеринбурга

За время рейда на дорогах Екатеринбурга было выявлено 18 правонарушений со стороны водителей самокатов. Также правила нарушили семь пешеходов и два велосипедиста. На них были составлены административные протоколы. В число нарушителей также вошли несовершеннолетние.