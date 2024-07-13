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Белорусы смогут поклониться Кресту Евфросинии Полоцкой 14 и 15 июля в Минске

Кресту преподобной Евфросинии Полоцкой можно будет поклониться 14 и 15 июля в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы смогут поклониться Кресту Евфросинии Полоцкой 14—15 июля в Минске.

Как сообщили на сайте Белорусской православной церкви, 14 июля 2024 года в храмах и монастырях Беларуси будут проведены праздничные богослужения, приуроченные к 40-летию установления дня празднования Собора Всех Белорусских святых.

Как пишет sb.by, по этому случаю в Минск из Полоцкого женского митрополичьего монастыря будет доставлен Крест Ефросинии Полоцкой.

Поклониться ему можно будет в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в воскресенье, 14 июля с 06:00 до 22:00.

В понедельник, 15 июля, сделать это будет можно с 7 до 11 утра.