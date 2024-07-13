Кабмин внес в Госдуму проект о дифференциации наказания за вооруженный мятеж

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что «вооруженный мятеж обладает сходной с террористической и диверсионной деятельностью степенью общественной опасности», однако в отличие от наказаний за эти преступления ст. 279 УК РФ не предполагает дифференциации ответственности. В связи с этим статью о вооруженном мятеже и было предложено изложить в новой редакции.