The Smile отменили тур, чтобы Джонни Гринвуд смог восстановиться после болезни

Американская арт-рок-группа The Smile, в состав которой входят двое участников Radiohead, отменила европейский тур, запланированный на август. Причиной стало физическое состояние гитариста Джонни Гринвуда — сейчас музыкант восстанавливается после того, как находился в палате интенсивной терапии.