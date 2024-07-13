Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра

«В центре имени Н. Н. Блохина расписали программу до конца года. Я еду на помывку. На помывку к коту своему. Еду к коту и в свою библиотеку… Я не был дома уже очень давно. Хочу зайти, просто поплакать и побыть там. И уверяю вас, через некоторое количество часов буду самым счастливым», — сказал телеведущий в видеообращении в своем Telegram-канале «Каково?!».