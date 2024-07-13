Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра

Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. Второго июля Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь.
«В центре имени Н. Н. Блохина расписали программу до конца года. Я еду на помывку. На помывку к коту своему. Еду к коту и в свою библиотеку… Я не был дома уже очень давно. Хочу зайти, просто поплакать и побыть там. И уверяю вас, через некоторое количество часов буду самым счастливым», — сказал телеведущий в видеообращении в своем Telegram-канале «Каково?!».
Он добавил, что будет выполнять предписания врачей, так как очень хочет вернуться к нормальной жизни.