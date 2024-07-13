Минздрав напоминает, как спастись от жары

Если в помещении есть кондиционер, то не нужно охлаждать воздух ниже 18−20 градусов, причем нужно находиться вдали от кондиционера, чтобы избежать тяжелых простудных заболеваний. Если нет кондиционера, то для охлаждения воздуха нужно поставить перед вентилятором емкость с водой. К тому же днем окна должны быть закрыты, а шторы занавешенными, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в помещение.