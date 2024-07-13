Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав напоминает, как спастись от жары

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в последние дни установилась очень жаркая погода, и в ближайшие дни она сохранится. Как вести себя в жару, напомнили в Минздраве, сообщает БЕЛТА.

Медики советуют не выходить на улицу без особой надобности с 12 до 16 часов дня, когда солнечная активность достигает пика. Если все же оказались на улице, то нужно держаться в тени, периодически заходить в помещения с кондиционерами. Также необходимо взять с собой воду.

Одежда должна быть свободной, из натуральных тканей, обувь — открытой и комфортной. Для защиты организма от обезвоживания пейте больше жидкости — не менее 1,5−3 л в день, но не холодной.

Если в помещении есть кондиционер, то не нужно охлаждать воздух ниже 18−20 градусов, причем нужно находиться вдали от кондиционера, чтобы избежать тяжелых простудных заболеваний. Если нет кондиционера, то для охлаждения воздуха нужно поставить перед вентилятором емкость с водой. К тому же днем окна должны быть закрыты, а шторы занавешенными, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в помещение.

Врачи также обращают внимание, что в жаркую погоду даже у вполне здоровых людей могут возникнуть проблемы — может участиться пульс, появиться одышка, ощущение нехватки воздуха, головокружение, сдавленность в груди. Все это результат повышенной нагрузки на сердце в жаркие дни, поэтому необходимо выполнять советы медиков.

здоровье