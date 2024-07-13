Футболисты сборной Англии раскрыли, какую музыку слушают на тренировках

Любимая песня полузащитника Фила Фодена связана с чантом, который болельщики сборной придумали для его поддержки. Слова кричалки наложены на композицию Брюса Спрингстина Dancing In The Dark. Как цитирует NME, каждый раз, когда футболист слышит ее на поле, это чувствуется как «нечто сюрреалистичное».