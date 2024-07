Гитарист Disturbed Дэн Дониган подтвердил, что группа работает над новой музыкой

Дониган решил прояснить ситуацию после того, как в соцсетях Disturbed появилось фото участников группы в студии. Помимо лидера коллектива Дэвида Дреймана и барабанщика Майка Венгрена на снимок попал продюсер Дрю Фалк. Этот музыкант помогал Disturbed записывать их предыдущий альбом Divisive, вышедший в 2022 году. Фалк также работал с металкор-коллективами We Came As Romans, Beartooth, Knocked Loose, Spiritbox и другими.