Гитарист Disturbed Дэн Дониган подтвердил, что группа работает над новой музыкой

Участник Disturbed Дэн Дониган обратился к подписчикам в соцсетях, чтобы подтвердить, что группа действительно работает над новой пластинкой. Музыкант подчеркнул, что альбом вряд ли увидит свет раньше 2025 года.
Дониган решил прояснить ситуацию после того, как в соцсетях Disturbed появилось фото участников группы в студии. Помимо лидера коллектива Дэвида Дреймана и барабанщика Майка Венгрена на снимок попал продюсер Дрю Фалк. Этот музыкант помогал Disturbed записывать их предыдущий альбом Divisive, вышедший в 2022 году. Фалк также работал с металкор-коллективами We Came As Romans, Beartooth, Knocked Loose, Spiritbox и другими.
По словам гитариста, для участников коллектива это была просто возможность собраться вместе и «покреативить». Музыкант подчеркнул, что взволнован тем, что они делают, но все равно не может назвать более-менее конкретные сроки. Его слова цитирует Blabbermouth.
Над новым материалом сейчас также работают Five Finger Death Punch. В 2024-м ожидаются релизы от Breaking Benjamin, Fear Factory и Cradle Of Filth.