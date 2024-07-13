Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и небольшой спад жары. Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в начале следующей недели

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узгидромете рассказали, что 15—17 июля в республике ожидаются дожди и небольшой спад температуры, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 79% 762 мм рт. ст. +28°
Источник: Podrobno.uz

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, 15—16 июля в отдельных районах возможны порывы до 18−23 метров в секунду, с пыльным поземком. Температура ночью 18−23 градуса, днем 15 июля 30−35 градусов, 16—17 июля 32−37 градусов.

Каракалпакстан и Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, 15 июля местами возможен кратковременный дождь, гроза. 16—17 июля без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18−23 градуса, днем 15 июля 30−35 градусов, 16—17 июля 33−38 градусов.

Бухарская и Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь 15 июля по Навоийской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, 15—16 июля в отдельных районах возможны порывы до 18−23 метров в секунду, с пыльным поземком. Температура ночью 18−23 градуса, днем 15 июля 31−36 градусов, 16 июля 33−38 градусов, 17 июля 34−39 градусов.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20−25 градусов, днем 34−39 градусов.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, 15 июля местами возможен кратковременный дождь, гроза, 16—17 июля — без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью 19−24 градуса, днем 30−35 градусов.

Предгорные и горные районы

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью 10−15 градусов, днем 15 июля 20−25 градусов, 16—17 июля 23−28 градусов.