Дожди и небольшой спад жары. Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в начале следующей недели

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь 15 июля по Навоийской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, 15—16 июля в отдельных районах возможны порывы до 18−23 метров в секунду, с пыльным поземком. Температура ночью 18−23 градуса, днем 15 июля 31−36 градусов, 16 июля 33−38 градусов, 17 июля 34−39 градусов.