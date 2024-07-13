Дожди и небольшой спад жары. Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в начале следующей недели

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду,
Каракалпакстан и Хорезмская область
Небольшая, местами переменная облачность, 15 июля местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Бухарская и Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь 15 июля по Навоийской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду,
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20−25 градусов, днем 34−39 градусов.
Андижанская, Наманганская и Ферганская области
Небольшая, местами переменная облачность, 15 июля местами возможен кратковременный дождь, гроза,
Предгорные и горные районы
Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью 10−15 градусов, днем 15 июля 20−25 градусов,