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Просить о защите и Победе: в Крым привезли икону Казанской Божьей матери

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Молебны с песнопениями Казанской Божьей матери будут совершаться в течение трех дней в Кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Православные верующие смогут поклониться святыне, помолиться о мире и скорой победе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.

Источник: РИА "Новости"

«Промыслом Божиим в эти трудные времена для нашего многострадального народа Святейший Патриарх Кирилл обрел старинный образ Божией матери, именуемый “Казанская” датируемый XVI веком, перед которым на протяжении многих столетий молились о победе над врагом наш благочестивый русский народ. И в эти дни, когда этот чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери прибыл на благословенную крымскую землю, будет совершаться сугубая молитва Пресвятой Богородице о защите Святой Руси», — рассказал протоиерей.

В церковной гимнографии Матерь Божия прославляется как «взбранная воевода», то есть избранная Богом военноначальница, которая «имеет власть от Всевышнего защищать народ Божий, землю русскую и святую Христову Церковь», отметил священнослужитель.

Молебны с песнопениями Божией Матери с молитвами о победе будут совершаться в Симферополе течение трех дней.

«Все вместе мы будем молиться о том, чтобы Господь по молитвам Пречистой Богородицы избавил нас, как мы говорим в богослужебных молитвах, от огня, меча, нашествия иноплеменных, от междоусобной брани — мы будем просить Бога о том, чтобы воцарился мир Божий в наших душах и сердцах, мир на нашей благословенной русской земле. Чтобы была победа над злом, победа правды Божьей», — сказал представитель епархии.

Всероссийский крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, именуемой «Казанская» стартовал по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла их Москвы 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца.

Всероссийский крестный ход охватывает около 100 городов. Перед тем, как оказаться в Симферополе, святыня побывала в Севастополе. 17—18 июля икону привезут в Бердянск, 19—20 июля в Мариуполь, а 21—22 июля — в Луганск, сообщили РИА Новости Крым в Крымской митрополии.

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