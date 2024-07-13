Просить о защите и Победе: в Крым привезли икону Казанской Божьей матери

«Все вместе мы будем молиться о том, чтобы Господь по молитвам Пречистой Богородицы избавил нас, как мы говорим в богослужебных молитвах, от огня, меча, нашествия иноплеменных, от междоусобной брани — мы будем просить Бога о том, чтобы воцарился мир Божий в наших душах и сердцах, мир на нашей благословенной русской земле. Чтобы была победа над злом, победа правды Божьей», — сказал представитель епархии.