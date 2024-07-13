Освобожденный из плена россиянин Козлов рассказал о пытках заложников ХАМАС

«Аль-Джамаль удерживал их (пленников. — “Газета.Ru”) шесть месяцев. В какой-то момент он переместил их в дом своего отца. Примерно три недели спустя Аль-Джамаль сообщил мужчинам, что здание, где они находились до этого, было разрушено в результате авиаудара. Он также сказал, что, если Израиль придет их спасти, он обязательно убьет их прежде, чем они уйдут», — говорится в публикации.