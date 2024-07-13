Григорий Лепс получил звезду на аллее «Славянского базара» в Витебске

Российский эстрадный исполнитель Григорий Лепс стал почетным гостем фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Еще перед торжественной церемонией открытия артист получил звезду на местной Аллее Славы.
Такой своеобразный монумент получил каждый музыкант, удостоенный специальной наградой президента республики Беларусь, напоминает «Российская газета». На Аллее уже заложены звезды с именами Софии Ротару, Владимира Мулявина и многих других.
Григорий Лепс отметил, что для него это «первая звезда», и выразил надежду, что будут и другие.
Также на фестивале чествовали советско-российского композитора Александра Зацепина. 98-летний музыкант был удостоен диплома Постоянного Комитета Союзного государства.